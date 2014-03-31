国际油市：原油期货走低，季末走势震荡

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 俄罗斯称从乌克兰边境附近撤走部分军力
* 叶伦力挺美联储政策，称美国就业市场存在大量闲置劳动力
路透纽约3月31日 - 原油期货周一走低，季末交投震荡，俄罗斯从乌克兰边境撤走部分军力的消息以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对美就业市场表现挣扎表示担忧等因素拖累油价从高位回落。
“任何俄乌紧张局势可能缓和的迹象将对油市不利，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
原油期货今日呈拉锯走势，后俄罗斯国家新闻社援引俄国防部发言人报导称，该国从乌克兰东部边境附近撤走一机械化步兵营。油价受上述消息拖累走低。
美联储主席叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。
“我认为叶伦说美国经济在一段时间内仍需要支撑，可能是导致油市走低的援引，”一驻纽约的经纪商称。
但市场人士认为叶伦力挺联储宽松货币政策应该支撑商品市场，因央行的购债行动导致市场流动性增加。
布兰特5月原油期货 下跌0.31美元，收报每桶107.76美元，稍早触及108.33美元的高位后跌至107.05美元。
该合约本季累计下跌2.7%，之前两季连涨，因来自伊拉克和伊朗的供应增加，抵销了利比亚和尼日利亚供应受扰给油市带来的支撑。
美国5月原油合约 跌0.09美元，收报每桶101.58美元，盘中交易区间为100.88-101.97美元。本季美国原油期货上扬3.2%，之前一季下跌近4%。
即将到期的美国4月RBOB汽油 和取暖油合约 均收跌近1%，5月合约也收低。
有消息称，伊拉克的West Qurna-2大型油田已投产，今年将接近日产400万桶的产量目标。消息扶助限制油价涨幅。
石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚的原油日产量略高于16万桶，相当于内战前产量的约十分之一。
尼日利亚原油出口可能回落至2009年以来最低水平，因一出产费卡多斯原油的油田停产。
在美国周度库存数据公布前，分析师初步预计上周美国原油库存增加250万桶，馏分油库存减少70万桶，汽油库存减少150万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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