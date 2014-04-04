版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 5日 星期六 03:37 BJT

国际油市：全球原油价格上扬，受助于美国就业数据和利比亚供应疑虑

* 投资者对利比亚快速恢复出口心存疑虑

* 美国数据显示3月就业岗位增长强劲，因寒冷天气的影响消退

路透纽约4月4日 - 美国原油期货周五上扬，因数据显示，美国3月就业岗位强劲增长。布兰特原油期货也走高，因投资者质疑利比亚石油出口港能否在短期内重开。

两大指标原油合约回吐稍早的涨幅，因美国股市在盘中触及日内纪录高位后回落，尾盘大跌，之前公布的数据显示，美国3月非农就业岗位增加19.2万个。

市场认为，就业数据证实1月和2月数据疲弱皆因寒冷天气所致。

利比亚政府和反对派表示，接近就重启被反对派封锁的油港达成一致。有关该国油港在停运八个月后重启的预期不断升温。

之前有关油港重启的报道被证实是虚假报道，投资者怀疑双方的磋商可能再度夭折。

5月布兰特原油期货 上扬0.57美元，收报每桶106.72美元，本周回落1.3%。美国5月合约 收涨0.85美元，报每桶101.14美元，稍早触及101.63美元的高位。美国原油近月合约本周回落0.6美分，为三周来首周收跌。

布兰特原油较美国原油溢价本周中段收窄至4.81美元，周四扩阔近6美元，周五再度收窄，收报每桶5.58美元。

分析师称，尽管美国股市走低，但地缘政治风险周末来临前提振油市，因利比亚和俄乌紧张局势持续。

英国周五敦促欧盟继续准备对俄罗斯实施严苛的经济制裁，称俄罗斯在乌克兰东部边境仍集结了大量兵力，只是“象征性地”撤走了少量兵力。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐