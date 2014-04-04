国际油市：全球原油价格上扬，受助于美国就业数据和利比亚供应疑虑

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
* 投资者对利比亚快速恢复出口心存疑虑
* 美国数据显示3月就业岗位增长强劲，因寒冷天气的影响消退
路透纽约4月4日 - 美国原油期货周五上扬，因数据显示，美国3月就业岗位强劲增长。布兰特原油期货也走高，因投资者质疑利比亚石油出口港能否在短期内重开。
两大指标原油合约回吐稍早的涨幅，因美国股市在盘中触及日内纪录高位后回落，尾盘大跌，之前公布的数据显示，美国3月非农就业岗位增加19.2万个。
市场认为，就业数据证实1月和2月数据疲弱皆因寒冷天气所致。
利比亚政府和反对派表示，接近就重启被反对派封锁的油港达成一致。有关该国油港在停运八个月后重启的预期不断升温。
之前有关油港重启的报道被证实是虚假报道，投资者怀疑双方的磋商可能再度夭折。
5月布兰特原油期货 上扬0.57美元，收报每桶106.72美元，本周回落1.3%。美国5月合约 收涨0.85美元，报每桶101.14美元，稍早触及101.63美元的高位。美国原油近月合约本周回落0.6美分，为三周来首周收跌。
布兰特原油较美国原油溢价本周中段收窄至4.81美元，周四扩阔近6美元，周五再度收窄，收报每桶5.58美元。
分析师称，尽管美国股市走低，但地缘政治风险周末来临前提振油市，因利比亚和俄乌紧张局势持续。
英国周五敦促欧盟继续准备对俄罗斯实施严苛的经济制裁，称俄罗斯在乌克兰东部边境仍集结了大量兵力，只是“象征性地”撤走了少量兵力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美