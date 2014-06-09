国际油市：布兰特原油期货升至110美元之上，受助于全球成长前景

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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* 中国贸易数据显示经济成长强劲
* 中国5月商品进口减少，因库存高企且信贷收紧
路透纽约6月9日 - 布兰特原油期货周一攀升超过1美元，至110美元之上，为6月来首次，因强劲的中美数据直指经济成长良好，且全球两大石油消费国的需求增加。
中国5月出口同比增速达7%回归正常，且高于4月0.9%的增幅，因全球需求增加，而进口则意外小幅下滑
市场观察人士称，在基本面没有明显改变的情况下，中国数据可能不足以为美国原油期货表现强于布兰特原油期货提供依据。
“别相信他人说所的是因为中国贸易，或美国就业数据所致，”The Schork Report的编辑Stephen Schork说，“一定有一些我们不知道的原因。”
布兰特原油期货 上扬1.38美元，收报每桶109.99美元，上周收跌0.18美元，或0.7%。
美国原油期货 攀升1.75美元，收报每桶104.41美元。
布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收报每桶5.58美元，盘中在5.25-6.15美元之间波动。
路易斯安那州环境质量部报告，Valero Energy Corp 位于路易斯安那州Meraux的一家日加工12.5万桶原油的炼厂周日起火。
石油输出国组织(OPEC)本周在维也纳举行会议，会上可能会保持每日3,000万桶的产量目标不变。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应