国际油市：美国原油期货触及九个月高位，因预计今夏炼厂将提高开工率

路透纽约6月20日 - 美国原油期货周五升穿每桶107美元，创下九个月新高，因在7月合约到期前有空头回补，且市场预期今夏炼厂将提高开工率。

美国油价上涨，同布兰特原油期货的贴水进一步缩窄，布兰特原油期货从九个月高位回落，跌穿每桶115美元，因对伊拉克战乱影响原油供应的担忧减轻。

美国原油期货和布兰特原油期货的价差10日来首次收窄，鼓励交易商获利了结。

“布兰特原油期货在回吐之前几日的部分升幅，而美国原油期货在7月合约到期前上涨，所以可能有一些套利相关的交易发生，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示。

布兰特原油期货 跌0.25美元，收报每桶114.81美元，周四触及115.71美元的高位，为去年9月9日来首见。

美国7月原油期货 上扬0.83美元，收报每桶107.26美元，为9月18日来最高结算价，日高为107.73美元。INTL FCStone经纪Santiago Diaz表示，在7月合约到期前，交易商获利了结回补空头。

布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收盘收窄至7.98美元，昨日收报9.01美元。

今日是布兰特原油期货自周一来首日收低，但本周仍大涨超过2美元，连升两周。(完)

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