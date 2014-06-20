国际油市：美国原油期货触及九个月高位，因预计今夏炼厂将提高开工率

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约6月20日 - 美国原油期货周五升穿每桶107美元，创下九个月新高，因在7月合约到期前有空头回补，且市场预期今夏炼厂将提高开工率。
美国油价上涨，同布兰特原油期货的贴水进一步缩窄，布兰特原油期货从九个月高位回落，跌穿每桶115美元，因对伊拉克战乱影响原油供应的担忧减轻。
美国原油期货和布兰特原油期货的价差10日来首次收窄，鼓励交易商获利了结。
“布兰特原油期货在回吐之前几日的部分升幅，而美国原油期货在7月合约到期前上涨，所以可能有一些套利相关的交易发生，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示。
布兰特原油期货 跌0.25美元，收报每桶114.81美元，周四触及115.71美元的高位，为去年9月9日来首见。
美国7月原油期货 上扬0.83美元，收报每桶107.26美元，为9月18日来最高结算价，日高为107.73美元。INTL FCStone经纪Santiago Diaz表示，在7月合约到期前，交易商获利了结回补空头。
布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收盘收窄至7.98美元，昨日收报9.01美元。
今日是布兰特原油期货自周一来首日收低，但本周仍大涨超过2美元，连升两周。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。