国际油市：布兰特原油升至115美元上方近九个月高位，受伊拉克疑虑支撑

“逊尼派武装分子似乎控制了更多城镇，这有助于市场保持当前的价位。油市的风险溢价已经很高，价格可能维持在这个水平，”悉尼CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner表示。

Spooner预测，到下周五布兰特原油可能接近每桶114.50美元，他预计本周美国原油将上涨至每桶108美元附近。

伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)周日攻占的地区包括Qaim东边幼发拉底河沿岸的Rawa和Ana两个小镇，以及约旦-巴格达公路上的南部小镇Rutba。约旦方面表示，已经看不到来自伊拉克的车流。

周日在伊拉克最大炼厂拜伊吉，交战暂时陷入平静。

“伊拉克局势将如何发展，引发很多担忧，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。(完)

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