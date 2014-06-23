国际油市：布兰特原油升至115美元上方近九个月高位，受伊拉克疑虑支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
“逊尼派武装分子似乎控制了更多城镇，这有助于市场保持当前的价位。油市的风险溢价已经很高，价格可能维持在这个水平，”悉尼CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner表示。
Spooner预测，到下周五布兰特原油可能接近每桶114.50美元，他预计本周美国原油将上涨至每桶108美元附近。
伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)周日攻占的地区包括Qaim东边幼发拉底河沿岸的Rawa和Ana两个小镇，以及约旦-巴格达公路上的南部小镇Rutba。约旦方面表示，已经看不到来自伊拉克的车流。
周日在伊拉克最大炼厂拜伊吉，交战暂时陷入平静。
“伊拉克局势将如何发展，引发很多担忧，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/李春喜; 审校 杜明霞/李婷仪)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。