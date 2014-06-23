国际油市：布兰特原油期货再度走低，因对伊拉克供应的忧虑缓解

* 逊尼派叛军占领了伊拉克西部省份安巴尔的三个城镇

* 伊拉克6月石油出口接近创纪录水平

* 欧元区数据不佳重创对经济的乐观情绪

路透纽约6月23日 - 布兰特原油期货周一录得七周来最大单日跌幅，跌向114美元，因伊拉克石油出口仍未因伊斯兰叛军继续向首都巴格达逼近而受到影响。

伊拉克危机本月推动油价累积攀升近5%，上周触及115美元之上的九个月高位，但之后涨势消退。

“这让我想起了叙利亚冲突时的情况，油市因担忧供应受扰而大涨，但叙利亚的石油供应从未中断，”德国商业银行的石油分析师Carsten Fritsch表示，“供应面消息并非支撑油价的真实动因，供应忧虑才是支撑市场的唯一因素。”

布兰特原油期货 下跌0.69美元或0.6%，收报每桶114.12美元，为5月6日以来最大单日百分比跌幅。美国8月原油期货 收挫0.66美元，报每桶106.17美元，为5月2日来最大单日跌幅。

布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收窄，收报每桶7.95美元，上周扩阔至9.01美元。

伊拉克90%的原油出口都在南部港口进行，这些港口远离逊尼派叛军的基地。周一公布的数据显示，该国6月石油出口接近纪录高位，为约每日253万桶。

最新的洲际交易所(ICE)布兰特原油数据显示，上周投机客的多头仓位增至去年9月以来最高。交易商和分析师认为，部分投机客正对部分头寸进行获利了结。

欧元区制造业数据不佳也重压油价，因数据损及中国汇丰制造业数据引发的对经济的乐观情绪。

Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8，不及分析师预估的53.5，追平预估区间的最低值。数据还显示，德国企业活动强劲扩张，虽然扩张速度慢于上月；法国民间部门则以四个月最快速度萎缩。 (完)

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