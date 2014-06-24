国际油市：布兰特原油跌破每桶114美元，因伊拉克供应似未受影响

0545 GMT，布兰特原油 跌0.29美元，报每桶113.83美元，脱离上周四所及的九个月高点115.71。布兰特原油周一收低0.6%，创5月16日以来最大跌幅，因伊拉克供应担忧缓解。

美国原油 跌0.43美元，至105.74美元，上日下跌1%，创5月末以来最大跌幅。

若美国通过空中打击或其他军事行动干预伊拉克危机，可能导致油价涨得更高，不过Barratt表示，考虑到国务卿克里周一的讲话，他预计美国不会采取这类行动。

克里承诺美国将给予伊拉克“有力和持续”的支持，但只有伊拉克领导人采取紧急措施使国家团结，这个分裂的国家才能生存下去。

奥巴马总统向伊拉克提供多达300名美国顾问，但未答应伊拉克提出的进行空中打击的要求。

“我认为油价应当会走低，除非美国火上加油，”Barratt说。

上周美国原油库存料下降，可能给予油价支撑。路透调查预测，上周美国原油库存平均下降130万桶，不过油品库存可能增加。(完)

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