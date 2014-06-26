国际油市：布兰特原油跌至114美元下方，伊拉克供应忧虑有所缓解

“伊拉克南部未受到叛乱的影响，”Newedge Japan大宗商品销售经理Yusuke Seta表示。

Seta说，伊拉克6月石油出口可能约为270万桶，与上月接近。

“目前(布兰特原油)每桶113-114美元的水平是合理和适宜的.”

0526 GMT，布兰特原油 跌0.15美元，报每桶113.85美元，继上周四触及九个月高点115.71后，在过去四个交易日里连续下跌。

美国原油 上涨0.15美元，至每桶106.65美元；上日上涨0.47美元，至106.50，受美国将允许出口凝析油这个消息的提振。这标志着美国40年来首次放松石油出口禁令。 (完)