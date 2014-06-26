国际油市：布兰特原油跌至114美元下方，伊拉克供应忧虑有所缓解

标题新闻：2月美国汽油日需求同比减少2.4%或21.8万桶，至898.8万桶，连降第二个月-EIA
EIA：能源资料协会 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“伊拉克南部未受到叛乱的影响，”Newedge Japan大宗商品销售经理Yusuke Seta表示。
Seta说，伊拉克6月石油出口可能约为270万桶，与上月接近。
“目前(布兰特原油)每桶113-114美元的水平是合理和适宜的.”
0526 GMT，布兰特原油 跌0.15美元，报每桶113.85美元，继上周四触及九个月高点115.71后，在过去四个交易日里连续下跌。
美国原油 上涨0.15美元，至每桶106.65美元；上日上涨0.47美元，至106.50，受美国将允许出口凝析油这个消息的提振。这标志着美国40年来首次放松石油出口禁令。 (完)
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(编译 石冠兰/李春喜; 审校 戴素萍/张涛)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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