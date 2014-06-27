国际油市：油价在大跌后持稳，因供应忧虑缓和

* 交易商称对伊拉克供应减少的忧虑缓和

* El Feel油田增产，利比亚原油产量上升

* 美国消费者数据疲弱也令油价承压

路透纽约6月27日 - 布兰特原油期货周五在震荡交投中持稳，因在本周创下今年最大周度跌幅后，投资人轧平仓位。对伊拉克原油出口的担忧减轻，造成布兰特原油期货大跌。

伊拉克南部油田未受北部和西部战乱的影响，布兰特原油期货自6月19日触及的九个月高位115.71美元后下挫了逾2美元。伊拉克日产330万桶原油主要来自南部。

“许多投资人大举作多，市场多头有些过重，易出现修正，”The Schork Report编辑Stephen Schork表示。

布兰特原油期货 收高0.09美元，收报每桶113.30美元，昨日大跌0.79美元，本周该合约下挫超过1.3%，为3月来最大周度跌幅。

美国原油期货 收低0.10美元，收报每桶105.74美元，为6月11日来最低结算价。本周该合约跌约1.4%，自6月20日触及107.73美元后已回落了2美元。

布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收报7.56美元，6月19日在布兰特原油期货触及九个月高位时该价差一度走宽至9.67美元。

利比亚西南部的El Feel油田增产，利比亚的日产油量增至30万吨，这也令油价承压。

美国经济数据逊于预期也对油价不利。美国公布的5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下调对第二季经济成长的预估。(完)

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