国际油市：油价在大跌后持稳，因供应忧虑缓和

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
* 交易商称对伊拉克供应减少的忧虑缓和
* El Feel油田增产，利比亚原油产量上升
* 美国消费者数据疲弱也令油价承压
路透纽约6月27日 - 布兰特原油期货周五在震荡交投中持稳，因在本周创下今年最大周度跌幅后，投资人轧平仓位。对伊拉克原油出口的担忧减轻，造成布兰特原油期货大跌。
伊拉克南部油田未受北部和西部战乱的影响，布兰特原油期货自6月19日触及的九个月高位115.71美元后下挫了逾2美元。伊拉克日产330万桶原油主要来自南部。
“许多投资人大举作多，市场多头有些过重，易出现修正，”The Schork Report编辑Stephen Schork表示。
布兰特原油期货 收高0.09美元，收报每桶113.30美元，昨日大跌0.79美元，本周该合约下挫超过1.3%，为3月来最大周度跌幅。
美国原油期货 收低0.10美元，收报每桶105.74美元，为6月11日来最低结算价。本周该合约跌约1.4%，自6月20日触及107.73美元后已回落了2美元。
布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收报7.56美元，6月19日在布兰特原油期货触及九个月高位时该价差一度走宽至9.67美元。
利比亚西南部的El Feel油田增产，利比亚的日产油量增至30万吨，这也令油价承压。
美国经济数据逊于预期也对油价不利。美国公布的5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下调对第二季经济成长的预估。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6