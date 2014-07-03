国际油市：原油期货走低，因利比亚表示石油危机结束

* 利比亚政府与反对派达成协议，重开油港

* 伊拉克总理马利基希望政府与叛军在下周达成停火协议

* 美国就业岗位激增，失业率逼近六年低位

路透纽约7月3日 - 布兰特和美国原油期货周四走低，因在利比亚宣布导致该国石油出口骤降的石油危机结束后，供应忧虑开始缓解。

利比亚政府表示，已经与控制油港的反对派领导人就交接最后两个油港达成协议，可能使该国的原油出口每日增加50万桶。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示，飓风Arthur逼近美国东海岸将损及7月4日独立日长周末的汽油需求，导致美国原油期货跌幅超过布兰特原油期货。

布兰特原油期货 盘中跌至三周低位，因交易商锁定获利，收盘时下跌0.24美元，报每桶111.00美元。

布兰特原油期货盘中触及110.53美元的日低，在收盘前缩减跌幅，距离6月19日触及的115.71美元的九个月高位回落超过了5美元。今日的卖盘导致盘中近月布兰特原油期货较远月合约录得3美分的贴水。

盘后布兰特原油继续缩减跌幅，1901 GMT，报每桶111.14美元。

美国原油期货 回落0.42美元，收报每桶104.06美元，稍早触及三周低位103.67美元。

在过去13个交易日中，美国原油期货有10日走低，且连跌第二周。在截至周四的一周中，下跌1.6%，过去两周的累计跌幅达3%。

美元走强，美国公债收益率攀升，因美国6月就业数据强劲，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在未来六个月内升息的预期升温。

不过，伊拉克危机继续支撑油价。业内官员和分析师表示，全球的闲置产能很难弥补另一个产油大国供应中断所造成的供应短缺。

伊拉克总理理马利基希望在首次组建政府的努力失败后，议会将在下次会议上组建新政府。由于伊拉克北部和西部的大片领土已落入基地分裂组织的控制之下，组阁努力久拖不决将给该国政府造成无法承受的损失。

伊拉克的战乱到目前为止尚未影响到该国的石油出口。路透调查显示，该国石油日产量6月减少约17万桶，南部出口因技术问题受到影响。(完)

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