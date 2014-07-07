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亚洲 | 2014年 7月 8日 星期二 04:26 BJT

国际油市：布兰特和美国原油期货跌至一个月最低，因供应忧虑消退

* 利比亚取消两个港口的原油出口不可抗力

* 伊拉克供应忧虑缓和，因南部油田未受战乱影响

* 美国6月就业趋势指数增长0.5%

路透纽约7月7日 - 布兰特和美国原油价格周一下滑至一个月最低，因利比亚准备恢复关闭近一年的两个港口的石油出口，且伊拉克原油供应仍未受战乱影响。

利比亚国有石油公司National Oil Corp取消东部Ras Lanuf和Es Sider两大油港的不可抗力，上周叛军同意结束对港口的封锁。

布兰特原油 下跌0.40美元，收报每桶110.24美元，为6月11日来最低结算价。受伊拉克危机提振，6月布兰特原油期货曾高见115.71美元，但之后已经回落了超过4%。

美国原油 下滑0.53美元，报每桶103.53美元，为6月6日来最低结算价。今日美国原油期货连跌第七日，是自2009年12月来最长跌势。

“市场继续关注利比亚、俄罗斯和伊拉克的地缘政治风险。如果利比亚成功出口原油，布兰特和美国原油期货将继续承压，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCo1=R收窄，收报每桶6.71美元，6月19日触及三个月高位9.01美元。

美国经济咨商会公布6月就业趋势指数上升0.5%，报119.62，显示就业增长持续保持强劲。油价基本未受该数据影响。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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