国际油市：布兰特原油期货连跌第七日，至一个月低位

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 布兰特原油期货可能录得2012年10月以来最长跌势
* 美国石油协会2030 GMT公布库存数据
路透纽约7月8日 - 布兰特原油期货周二下跌逾1美元，连跌第七日，触及109美元之下的一个月低位，因利比亚石油出口看似可能增加，且对伊拉克原油供应受扰的担忧缓解。
自上月以来，布兰特原油价格累计下跌超过5%，当时，伊拉克危机推动油价升至九个月高位115.71美元。
利比亚国有石油公司National Oil Corp (NOC)的发言人称，在停运四个月后，日吞吐34万桶原油的El Sharara油田恢复营运。这可能意味着该国的石油出口将增加。
8月布兰特原油期货 收跌1.30美元，报每桶108.94美元，日低为108.69美元。.
美国指标原油期货 下跌0. 13美元，收报每桶103.40美元，连跌第八日。
布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R收窄超过1美元，至5.54美元，自6月中以来首次跌至6美元之下。
Petromatrix的分析师Olivier Jakob称，对伊拉克石油出口的担忧也缓解。
NOC的发言人周一称，利比亚的石油产量为每日32.6万桶，远低于内战前每日近140万桶的高位。
今明两天美国周度石油库存数据将公布。路透调查显示，分析师的初步预期是，截至7月4日当周，美国商业原油和汽油库存减少，馏分油库存增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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