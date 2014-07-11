更正-国际油市：油价上扬，结束数年来最长跌势

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
(更正：正文第六段译文“忠于前总理马利基的逊尼派叛军攻入巴格达东北部的一个军事基地”有误，应为“与忠于总理马利基的军队交战的逊尼派叛军攻入巴格达东北部的一个军事基地)
* 布兰特原油期价在连跌八日后上扬，结束2010年以来最长跌势
* 美国原油期货反弹，结束2009年底以来最长跌势
* 中国上半年原油进口按年增长10.2%
路透纽约7月10日 - 油价周四上扬，结束数年来最长跌势，因交易商押注持续数周的跌势过度。
布兰特原油期货在连跌八日后小幅反弹，此为2010年以来最长跌势。美国原油期货在连跌九日后反弹，为2009年底以来最长跌势。交易商称，稍早作空油市的交易商空头回补以保住获利。
自6月初大涨后，油价在过去三周累积回落逾5%，因伊拉克和利比亚的地缘政治紧张局势缓解，使对石油供应的忧虑缓解。
布兰特原油期货 上扬0.39美元，报每桶108.67美元，盘中触及5月9日以来最低107.76美元。
美国原油期货 收涨0.64美元，报每桶102.93美元，盘中触及5月16日以来最低101.55美元。
尽管伊拉克石油供应突然受扰的忧虑缓解，但交易商仍然保持谨慎。周四，与忠于总理马利基的军队交战的逊尼派叛军攻入巴格达东北部的一个军事基地。
利比亚石油产量增至每日35万桶，因El Sharara油田产量增加。但专家称，该油田恢复全产能尚需数月的时间，且该国可能发生更多的骚乱。
美国股市从日低反弹在一定程度上支撑油价。
全球第二大消费国中国的海关数据显示，今年上半年石油进口增长10.2%。分析师将此归因于库存增加。
投资者预计，中国政府将推出更多刺激举措支持经济成长，这可能会提振该国的燃料需求。
石油输出国组织(OPEC)预计，尽管全球需求增长，但该组织在全球油市的份额2015年将出现连续第三年萎缩。在月度报告中OPEC首度给出2015年的预估，称2015年全球对该组织的石油日需求预估平均料为2,937万桶，较2014年下滑31万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。