国际油市：原油价格料连续三周下跌，布兰特原油坚守108美元上方

虽然伊拉克、利比亚和加沙地区地缘局势仍然紧张，但中东和非洲的供应担忧得到缓解。

“这次冲击后，市场在寻找底部。(利比亚和伊拉克的)局势在好转...”Astmax Co. Ltd.驻东京的大宗商品基金经理Tetsu Emori表示。

利比亚国家石油公司National Oil Corp发言人周四表示，南部El Sharara油田在增产，使该国产油量增加至每日35万桶。

分析师警告称，产量扩大则需要数月时间，还有发生动乱的可能性。

“我们还需要警惕并继续关注市场。我们无法知道利比亚和伊拉克何时再次出现供应中断，”Emori说。

投资者在关注中国下周要公布的第二季国内生产总值(GDP)数据，以评估该国的原油需求前景。(完)

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