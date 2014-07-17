国际油市：布兰特原油持稳在107美元上方，受中美需求前景好转支撑

美国8月原油期货 上扬0.22美元至每桶101.42美元，上日收高1.20美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，7月11日止当周，美国原油库存减少750万桶，降幅为1月以来最大，且高于分析师预估的减少210万桶。此外，交割地库欣原油库存下降65万桶。
欲浏览布兰特原油24小时技术图表，请点击：here
欲浏览美国原油24小时技术图表，请点击：here
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。
路透根据政府初步数据测算，中国今年6月表观石油需求较去年同期增加2.6%至每日1,020万桶，为2013年1月以来最高。
“鉴于(中国表观石油需求)增加，我认为油价不会下跌，”辉立期货资深大宗商品经理Avtar Sandu称，同时预计本周末布兰特原油将达108美元左右，西德克萨斯中质油则预计约达102美元。
不过，悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy则指出，由于缺少推动市场走势的更多数据或政治事件，油价可能将倾向下行。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李春喜/许娜；审校 石冠兰)