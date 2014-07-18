国际油市：油价下滑，从马航客机被击落及加沙局势引发的升势中回软

* 美国原油期货重回100日和200日移动均线切入位之上

* 奥巴马警告可能对俄罗斯实施进一步制裁

* 油价四周来首次录得周度上涨

路透纽约7月18日 - 油价周五在淡静交投中下滑，但本周录得一个月内首次周线上涨，因在马航客机在乌克兰东部被击落以及以色列地面部队进攻加沙后，地缘政治风险加重。

马航坠机前一日，美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。 周四油价大涨约2%。

9月布兰特原油 跌0.65美元，收报107.24美元。扭转昨日升势。

美国8月原油 微跌0.06美元，收报每桶103.13美元，盘中触及103.94美元日高。周四美国原油期货大涨1.99美元，部分扭转连跌三周走势。

周五油价升势停滞，因投资人对昨日逾一个月最大单日升幅获利了结。

Jefferies Bache能源衍生品部门高级副总裁Joseph Posillico表示，“周末前，投资人希望暂时了结一些获利。”

在上周跌穿100日移动均线，并在本周二跌穿200日移动均线后，美国原油期货今日重返两个重要水准之上。(完)

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