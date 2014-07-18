国际油市：油价下滑，从马航客机被击落及加沙局势引发的升势中回软

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 美国原油期货重回100日和200日移动均线切入位之上
* 奥巴马警告可能对俄罗斯实施进一步制裁
* 油价四周来首次录得周度上涨
路透纽约7月18日 - 油价周五在淡静交投中下滑，但本周录得一个月内首次周线上涨，因在马航客机在乌克兰东部被击落以及以色列地面部队进攻加沙后，地缘政治风险加重。
马航坠机前一日，美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。 周四油价大涨约2%。
9月布兰特原油 跌0.65美元，收报107.24美元。扭转昨日升势。
美国8月原油 微跌0.06美元，收报每桶103.13美元，盘中触及103.94美元日高。周四美国原油期货大涨1.99美元，部分扭转连跌三周走势。
周五油价升势停滞，因投资人对昨日逾一个月最大单日升幅获利了结。
Jefferies Bache能源衍生品部门高级副总裁Joseph Posillico表示，“周末前，投资人希望暂时了结一些获利。”
在上周跌穿100日移动均线，并在本周二跌穿200日移动均线后，美国原油期货今日重返两个重要水准之上。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选