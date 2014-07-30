国际油市：油价重挫，因供应充裕且需求疲弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美国上周原油库存减少370万桶，库欣库存下降－EIA
* 美联储继续缩减购债，仍担心就业市场
路透纽约7月30日 - 油价周三重挫，布兰特原油期货领跌，因欧洲和亚洲供应过剩，美国原油期货跟随跌势，尽管美国上周原油库存降幅大于预期。
美国能源资料协会(EIA)公布的周度报告显示，上周原油库存减少370万桶，而汽油和馏分油库存增加。美国原油库存降幅大于预期促使油价在早盘中段短暂上涨，但布兰特原油和美国原油很快就转跌，因对需求疲弱、供应过剩的担忧犹存，且美国和全球的经济指标表现不一。
“我对市场对EIA数据没有更强烈的反应有些意外，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示，“市场显示出疲惫的迹象，正等待一个强劲的因素影响。”
9月布兰特原油 收挫1.21美元，收报每桶106.51美元，9月美国原油期货 下跌0.70美元，收报每桶100.27美元，日低报99.90美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。
EIA周报还显示库欣(美国原油期货合约交割地)的库存减少92.4万桶，至1,790万桶，为六年最低。
布兰特原油期货盘初领跌，因对关键地区政治紧张局势的担忧被供应充裕所抵消。
交易商表示北海和西非实货原油市场供应过剩，卖家大打折扣以图吸引炼厂等买家。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。