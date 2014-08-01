国际油市：布兰特原油接近106美元，充足供应拉低油价

三菱商事的高级风险经理Tony Nunan称，布兰特远期合约价格仍明显上涨，因伊拉克和利比亚的长期供应令人担心。

Nunan还表示，鉴于整体供应情况，油价本应更大幅度下跌。“但这种情况并没有发生的原因在于，石油输出国组织(OPEC)存在如此之多的地缘政治问题。”

以Adam Longson为首的摩根士丹利分析师在报告中称，布兰特原油创2011年初以来最长正价差时期，反映出实货需求疲软，且大西洋地区供过于求。

“但我们预计第四季全球原油市场将更为平衡。”(完)

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