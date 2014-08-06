国际油市：美国原油期货收在六个月低点，布兰特原油期货也走软

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透纽约8月6日 - 油价周三下滑，美国供应充裕拖累美国原油期货跌至六个月最低，而布兰特原油期货在近九个月低点徘徊。
美国政府报告显示，上周美国原油库存减少180万桶，汽油库存大跌后，油价一度获得一些支撑。但库存降幅不及周二美国石油协会(API)公布的数据，且没有大到足以抑制近期部分因国内库存充裕引发的价格跌势。
美国原油交割地库欣库存增加8.3万桶，也令油价承压。
“总的趋势明显向下，”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir表示，“库欣库存到了无法进一步大跌的地步。如果继续增加，可能为价格下跌打开通道。”
美国9月原油 下滑0.46美元，结算价报96.92美元。为2月3日来最低结算价。
布兰特原油 下跌0.02美元，结算价报每桶104.59美元，为2013年11月7日来最低结算价。
两分合约价差CL-LCO1=R收报7.67美元。
美国能源资料协会(EIA)公布汽油库存意外骤降440万桶，显示美国汽油需求增强后，布兰特原油期货和美国原油期货都一度小幅反弹。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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