更正-国际油市：油价上扬，因报导称美国考虑空袭伊拉克叛军

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
(因译文有误，第二段第二句应为...布兰特原油周三触及11月7日以来“最低结算价”，非最高结算价)
* 伊斯兰叛军向北部油田逼近
* 库尔德人控制的基尔库克发生汽车炸弹爆炸，导致九人死亡
路透纽约8月7日 - 油价周四反弹，因有报导称，美国正考虑向不断逼近伊拉克北部油田的伊斯兰武装分子发动空袭，使对石油输出国组织(OPEC)第二大产油国供应受扰的忧虑重燃。
布兰特原油期货 上扬0.85美元，收报每桶105.44美元，盘后继续攀升超过1美元。布兰特原油周三触及11月7日以来最低结算价每桶104.59美元。
美国原油期货 收涨0.42美元，报每桶97.34美元，周三触及2月以来最低结算价96.92美元。
两大指标合约的价差CL-LCO1=R收报每桶8.10美元，为6月24日以来最高。
布兰特和美国原油期货周四稍早走低，但稍后反弹，因纽约时报报导称，美国总统奥巴马正考虑对圣战组织伊斯兰国的武装分子发动空袭，他们已越过伊拉克北部，向库尔德地区的首府挺进。
白宫发言人Josh Earnest未证实美国政府是否在考虑实施空袭。他说，“没有利用美国军力解决伊拉克问题的方案。”
有关美国可能空袭伊拉克的报导“扶助推动市场，但我们需要看到实际发生的情况后再推高油价，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示。他还指出，全球供应充裕仍重压油价，到目前为止，伊拉克原油供应并未受到干扰。
警方和媒体消息人士称，周四稍早，库尔德人控制的伊拉克油城基尔库克发生两起汽车炸弹爆炸，导致九人死亡。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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