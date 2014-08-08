国际油市：布兰特油价涨至近107美元，美国将空袭伊拉克激进武装

“伦敦开市后涨势可能进一步扩大，但经过了一波空头回补后，我认为将出现一些获利了结，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。

“市况非常清淡，因此这样的突发消息可能导致价格剧烈波动，不只是油市，股市和汇市都将如此，”Hasegawa还称。

0406GMT，布兰特9月原油期货 上涨1.11美元，至每桶106.55美元，稍早高见106.85美元。该合约本周有望上涨近2%。

美国原油期货 上涨0.75美元，至每桶98.09美元，此前高见98.45美元。

布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R触及每桶8.57美元，为六周多高位。

伊斯兰教激进分子周四突袭伊拉克北部，逼近库尔德自治区首府，当地数万名基督教居民被迫逃离家园避难。这引发外界传言，称西方国家有可能采取军事行动。

纽约时报报导称，美国总统奥巴马在考虑采取空中打击或人道主义空投，帮助伊拉克受困的宗教少数派。这将成为美军2011年底撤离伊拉克以来首次在该国进行空中打击。不过，奥巴马坚称，不会动用地面部队，也不希望美国重新卷入当地的战争中。

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中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。路透调查预估中值分别为增长7.5%和增长3%。7月贸易顺差473亿美元，创历史新高，路透预估为顺差270亿美元。 (完)

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