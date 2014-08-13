国际油市：供应风险推高布兰特原油期货，美国原油上涨

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
* 布兰特原油期价在跌至去年7月来最低后上扬
* EIA称，上周美国原油库存增加140万桶
* EIA称，库欣原油库存增加41.8万桶
路透纽约8月13日 - 布兰特原油期货周三在震荡交投中上涨近1美元，在触及13个月低位后反弹，因伊拉克和利比亚动荡局势使市场仍然关注供应可能受扰的忧虑。
在西非原油现货市场上，几批尼日利亚石油船货售出也扶助提振布兰特原油价格。
美国原油期货小涨，逆转稍早的温和跌幅，之前美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国原油库存增加140万桶，预期为库存减少。
其中，在纽约商交所交易的美国原油期货的交割地库欣的原油库存增加41.8万桶。
近月布兰特原油9月合约 在周四到期前收涨1.26美元，报每桶104.28美元。日低为102.37美元，为去年7月以来最低。
10月布兰特原油合约 上涨1.17美元，收报每桶105.06美元。
美国原油期货 上涨0.22美元，收报每桶97.59美元。美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R稍早收窄至近三周最低每桶5.21美元，后扩阔，收报每桶6.69美元。
布兰特原油自6月中以来累计回落了9%，因伊拉克北部的极端组织伊斯兰国(IS)武装分子尚未造成重大供应中断，且全球产量增加。
但交易商称，市场人士仍持谨慎态度，预计随着布兰特原油期价逼近100美元，市场将有买盘浮现。
尽管交易商和分析师仍担忧利比亚和伊拉克动荡可能使供应受扰，但石油输出国组织(OPEC)和美国的石油产量不断增加在一定程度上缓解了上述忧虑。
利比亚石油出口正在逐步恢复，在长达一年的封锁后，周二首艘油轮驶出了Ras Lanuf港口。
尽管库尔德地区的部分小油田已被关闭，但伊拉克动荡局势尚未给石油生产造成重大干扰。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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