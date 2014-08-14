国际油市：布兰特和美国原油期货急跌逾2美元，石油ETF走低

路透纽约8月14日 - 布兰特和美国原油期价周四下跌超过2美元，因疲弱的经济数据暗示原油需求减弱，而市场供应充裕。

美国原油期货在一分钟内下跌超过0.50美元，上市交易基金U.S. Oil Fund 成交放量。

在1450 GMT-1451 GMT之间，美国原油期货 下跌约0.60美元，至当时的日低96.03美元。

在1451 GMT， 有近100万USO股票在一分钟内易手，相当于60日成交均值的逾三分之一。

“进入8月以来，市场从未跌至96.55美元之下，这是最后一根稻草，”iitrader.com LLC的创始人兼首席市场策略师Rich Ilczyszyn表示。

“一旦跌穿该水平，作多市场的人士卖出。新的卖盘浮现，使价格节节败退。”

美国原油期货 很快从低位反弹，之后再度走低。该合约收跌2.01美元，报每桶95.58美元。

尽管伊拉克和利比亚的冲突持续，但疲弱的欧洲经济数据和全球供应充裕重压布兰特和美国原油期价。

9月布兰特原油期货 收跌2.27美分，报每桶102.01美元，盘中跌至去年7月以来最低101.92美元。

10月布兰特原油期货 跌2.99美元，收报每桶102.07美元。

9月布兰特原油合约较10月合约贴水周三收报0.78美元，周四收盘时收窄至0.06美元，为7月7日以来最窄结算价差。

数据显示，第二季德国经济萎缩，法国经济成长停滞，加重了欧盟与俄罗斯相互实施制裁引发的不安情绪。(完)

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