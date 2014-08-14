国际油市：布兰特和美国原油期货急跌逾2美元，石油ETF走低

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约8月14日 - 布兰特和美国原油期价周四下跌超过2美元，因疲弱的经济数据暗示原油需求减弱，而市场供应充裕。
美国原油期货在一分钟内下跌超过0.50美元，上市交易基金U.S. Oil Fund 成交放量。
在1450 GMT-1451 GMT之间，美国原油期货 下跌约0.60美元，至当时的日低96.03美元。
在1451 GMT， 有近100万USO股票在一分钟内易手，相当于60日成交均值的逾三分之一。
“进入8月以来，市场从未跌至96.55美元之下，这是最后一根稻草，”iitrader.com LLC的创始人兼首席市场策略师Rich Ilczyszyn表示。
“一旦跌穿该水平，作多市场的人士卖出。新的卖盘浮现，使价格节节败退。”
美国原油期货 很快从低位反弹，之后再度走低。该合约收跌2.01美元，报每桶95.58美元。
尽管伊拉克和利比亚的冲突持续，但疲弱的欧洲经济数据和全球供应充裕重压布兰特和美国原油期价。
9月布兰特原油期货 收跌2.27美分，报每桶102.01美元，盘中跌至去年7月以来最低101.92美元。
10月布兰特原油期货 跌2.99美元，收报每桶102.07美元。
9月布兰特原油合约较10月合约贴水周三收报0.78美元，周四收盘时收窄至0.06美元，为7月7日以来最窄结算价差。
数据显示，第二季德国经济萎缩，法国经济成长停滞，加重了欧盟与俄罗斯相互实施制裁引发的不安情绪。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。