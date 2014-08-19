更正-国际油市：美国原油期货连跌第二日，布兰特原油小幅走低

(更正：因中文译文有误，内文第二段“每吨”应改为“每桶”)

* 利比亚石油生产和出口持续反弹

* 冲突和动荡仍然威胁原油供应

* 交易商静待美国周度库存数据

路透纽约8月19日 - 美国原油期货周二下跌近2美元，连跌第二日，尾盘卖盘使该合约跌至1月以来最低水平。

美国近月9月原油期货在周三到期前急跌，盘中触及七个月以来最低94.27美元，后缩减跌幅，收报每桶94.48美元，跌幅为1.93美元。

“收盘前，出现了实货卖盘，且买家不足。今日的交易纯粹是受基本面因素影响，”iitrader.com的高级市场策略师Bill Baruch表示。

美国10月原油合约 跌0.89美元，收报每桶92.86美元。

布兰特原油期货小跌，盘中触及14个月低位，因伊拉克和利比亚原油供应增加的前景重压此间市场。

布兰特10月原油合约 小跌0.04美元，收报每桶101.56美元，稍早跌至去年6月来最低101.07美元，最新跌至100美元之下。

数位分析师称，布兰特原油期货正在测试101美元附近的支撑位，距离周二低位和周一低位101.11美元不远。

美国RBOB汽油期货 上扬逾1%，因一家行业信息公司Genscape报告，Irving Oil Ltd位于加拿大新不伦瑞克省圣约翰的日加工30万桶原油的炼油设施的开工率降低。

利比亚将从周二开始在Es Sider港装载油轮，为该港口关闭一年来首次。该国的National Oil Corp称，利比亚石油产量增至每日56.2万桶，上周末为53.5万桶。

OPEC代表称不担心油价跌向100美元且目前水平可接受，料未来几周季节性需求上升将支撑市场

一项路透初步调查显示，分析师预计截至8月15日当周，美国原油和成品油库存减少。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少140万桶，汽油库存减少210万桶，馏分油库存减少56.8万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据。(完)

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