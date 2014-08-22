国际油市：供应充裕拖累美国原油期货走低，本周连跌第五周

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约8月22日 - 美国原油期货周五走低，本周连跌第五周，而布兰特原油期货仍然承压，因为美元走强且供应充裕，俄乌间的紧张关系进一步升级未能提振油价。
在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。
“你可能认为俄乌紧张关系升级可能会推高油价，但市场可能并不太关心俄罗斯的问题，因到目前为止，并未出现任何供应受扰的情况，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
美国10月原油期货 收跌0.31美元，报每桶93.65美元，稍早下跌超过1美元，至92.92美元。该合约周四跌至1月来最低92.50美元。
该合约本周收跌3.9%，连跌第五周，为去年11月以来最长跌势。
布兰特原油期货 回落0.34美元，收报每桶102.29美元，本周连跌第二周。在过去九周中，布兰特原油期货有六周收跌，从6月触及的115美元之上的高位回落。
交易商和分析师表示，最近一周库欣库存增加的消息周五拖累原油期价走低。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，最近一周，库欣原油库存增加180万桶，至2,020万桶，为一个月来库存首次超过2,000万桶。
布兰特原油市场出现期货溢价。ICE布兰特原油期货也出现相同的走势，10月合约较11月合约贴水LCOc1-LCOc2为0.78美元。
海外石油产量增加可能也缓解了对供应的担忧。利比亚石油产量持续增加，之前该国东部的多个港口重开。在关闭一年后，该国最大的石油出口港Es Sider已开始装载第二艘油轮。
尽管北方的伊斯兰国武装分子发生叛乱，伊拉克的石油出口仍接近创纪录水平。
美元周五走强，逼近年内峰值，这也重压油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申