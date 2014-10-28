国际油市：油价在连跌两日后反弹，但对美国库存再度增加的担忧限制涨幅

* 布兰特原油期货收在86美元之上，因美元走软和美股攀升

* 上周美国原油库存预计增加340万桶

路透纽约10月28日 - 油价周二收涨，布兰特原油期货在连跌两日后收在略高于86美元的水平，受助于美元走软和美股上扬。

但美国原油库存连续第三周增加的担忧限制涨幅

一项路透调查显示，分析师预计，截至10月24日当周，上周美国原油库存增加340万桶，但馏分油和汽油库存预计减少。

行业组织美国石油协会(API)将在2030 GMT公布库存数据，美国政府机构能源资料协会(EIA)将在周三公布周度库存报告。

油价跟随美股的震荡走势，后者尾盘急升，因强于预期的企业业绩缓和了对美国企业前景的担忧。

“油市整日都呈横盘走势，直到在下午的交易中跟随美国股市上扬，”RJO Futures的高级市场策略师Phillip Streible表示，“我认为，油价的此轮反弹无法令人信服，我预计明年市场走势将逆转。”

12月布兰特原油期货 收涨0.20美元，报每桶86.03美元。

美国原油期货 收涨0.42美元，报每桶81.42美元，周一触及逾两年低位79.44美元。

美元指数 盘中下跌最多0.3%，因美国经济数据喜忧参半。

油价在过去两日累积下跌约1%，因美国原油期货可能出现期货溢价，以及高盛因预期供应增加而下调油价预估。

尽管多数银行下调了明年布兰特和美国原油期价预期，但部分分析师认为，市场可能较预期更快速地反弹。

巴克莱周二将明年首季布兰特原油期价预估从95美元下调至88美元，将美国原油期价预期从87美元下调至78美元。

但该行驻伦敦的商品研究部主管Kevin Norrish表示，远期价差保持稳定，以及季节性需求可能扶助布兰特原油反弹。(完)

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