更正-国际油市：布兰特油价跌破86美元，可能录得2012年来最大月度跌幅

(更正：因英文原文有误，内文第四段改为“本月或创下2012年5月以来最大单月跌幅”，非“本周....单周跌幅”)

路透新加坡10月31日 - 布兰特原油期货周五跌破每桶86美元，因美元持坚和油市供应状况良好打压油价，令10月油价可能录得2012年来最大月度跌幅。

交易商称，除非石油输出国组织(OPEC)下个月会议决定减产，否则油价可能继续下跌。自6月以来，油价已经跌去四分之一。

“我们仍对油价大幅反弹没什么信心，因为没有迹象显示OPEC国家将减产，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示，“因此，我们不能说油价跌势已经结束。”

0853GMT，12月布兰特原油期货 下跌0.85美元至每桶85.39美元。该合约本月或创下2012年5月以来最高单月跌幅。

美国原油期货跌0.54美元，报每桶80.59美元。本月有可能录得2012年5月迄今最差月度表现。

本月布兰特原油曾一度跌至82.60美元，为2010年以来最低。Hasegawa表示，如果OPEC不减产，有可能继续跌向75美元。

目前尚无迹象显示OPEC成员国将在11月27日维也纳会议下调产量。OPEC秘书长巴德里本周称，该组织将维持3,000万桶/日的生产目标不变。

巴克莱在本周的一份报告中表示，若OPEC产量维持在当前水准，2015年第二季时供给超过需求的数量料达到280万桶/日。

巴克莱还下修2015年第一季度的布兰特原油价格预估，从每桶95美元下调到88美元，第二季度预估从92美元调低到87美元。但该行不太认为油价会长期保持在100美元以下。(完)

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