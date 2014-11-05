国际油市：布兰特原油跌向82美元，受中国数据疲软及供应过剩拖累

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
美国原油期货 下跌0.17美元至77.02美元，脱离上日触及的2011年10月来最低水准75.84美元。
行业组织美国石油协会(API)周二公布，10月31日止当周，美国原油库存减少63.9万桶，至3.749亿桶，分析师预估为增加220万桶。
市场目前等待今日稍晚美国能源资料协会(EIA)公布的库存数据，以寻求美国原油需求线索。
沙特宣布下调对美国原油售价，可能加剧全球供应过剩局面后，隔夜布兰特和美国原油价格均下滑逾2%。
欧盟执委会(European Commission)下调未来几年欧元区经济成长预估，欧洲经济前景黯淡，亦拖累油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 于春红)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。