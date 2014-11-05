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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 14:35 BJT

国际油市：布兰特原油跌向82美元，受中国数据疲软及供应过剩拖累

美国原油期货 下跌0.17美元至77.02美元，脱离上日触及的2011年10月来最低水准75.84美元。

行业组织美国石油协会(API)周二公布，10月31日止当周，美国原油库存减少63.9万桶，至3.749亿桶，分析师预估为增加220万桶。

市场目前等待今日稍晚美国能源资料协会(EIA)公布的库存数据，以寻求美国原油需求线索。

沙特宣布下调对美国原油售价，可能加剧全球供应过剩局面后，隔夜布兰特和美国原油价格均下滑逾2%。

欧盟执委会(European Commission)下调未来几年欧元区经济成长预估，欧洲经济前景黯淡，亦拖累油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 于春红)
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