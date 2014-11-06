国际油市：布兰特原油回升站上83美元，受美国原油库存数据激励

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
0621 GMT，布兰特原油 上涨0.07美元，至每桶83.02。
美国原油 上涨0.12美元，至78.80美元，此前数据显示截至10月31日当周美国原油库存微升46万桶，不及分析师预估的上升220万桶。
“价格上涨可能因为美国原油库存增加幅度不及预期，因为进口减少，以及油田生产与上周相比停滞不前，”辉立期货在报告中称。
不过该报告指出，由于基本面没有改变，涨势可能短暂。报告认为，12月布兰特和美国原油价格可能被压低，支撑位分别在82和75.84美元。
此外，美国利好的就业数据也给油价提供支撑。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，连续第七个月超过20万，并高于分析师预期水平。
消息人士称，由于El Sharara油田落入武装分子手中，利比亚每天至少损失20万桶的产量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 杜明霞/龚芳)
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美