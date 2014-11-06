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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 14:57 BJT

国际油市：布兰特原油回升站上83美元，受美国原油库存数据激励

0621 GMT，布兰特原油 上涨0.07美元，至每桶83.02。

美国原油 上涨0.12美元，至78.80美元，此前数据显示截至10月31日当周美国原油库存微升46万桶，不及分析师预估的上升220万桶。

“价格上涨可能因为美国原油库存增加幅度不及预期，因为进口减少，以及油田生产与上周相比停滞不前，”辉立期货在报告中称。

不过该报告指出，由于基本面没有改变，涨势可能短暂。报告认为，12月布兰特和美国原油价格可能被压低，支撑位分别在82和75.84美元。

此外，美国利好的就业数据也给油价提供支撑。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，连续第七个月超过20万，并高于分析师预期水平。

消息人士称，由于El Sharara油田落入武装分子手中，利比亚每天至少损失20万桶的产量。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 杜明霞/龚芳)
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