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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 13:43 BJT

国际油市：布兰特原油跌至83美元下方，但美国就业报告或提供支撑

“在非农就业报告公布前，市场在进行自我评估。就业人数增加，意味着原油需求增加，”悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示。

0424 GMT时，布兰特原油 下跌0.47美元，至每桶82.39美元，上日最多下跌0.9美元。布兰特原油本周下跌约4%。

美国原油 跌0.28美元，至每桶77.63美元。

石油输出国组织(OPEc)将在11月27日举行会议，讨论如何对油价下跌做出反应。法国兴业银行驻新加坡大宗商品研究主管Mark Keenan认为，会议有可能对油价走势产生影响。

“我们认为OPEc进行某种形式减产的可能性为30-40%，”他并称。(完)

(编译/审校 张若琪/李春喜/蔡美珍)
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