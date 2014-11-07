国际油市：美国原油上涨，但录得1998年以来最长周度连跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 乌克兰指称俄罗斯派遣坦克车队进入乌克兰境内
* 预期美国中西部将出现反常的低温天气
* 美元在触及四年高位后走软
* 美国失业率降至5.8%的六年低位
路透纽约11月7日 - 美国原油期货周五攀升不到1美元，但本周收跌逾2%，自1998年12月以来首次出现连跌六周的颓势。今日油价上扬部分受助于乌克兰与俄罗斯的冲突和美元从四年高位回落。
布兰特原油期货 收涨0.53美元，报每桶83.39美元，但本周下跌近3%，连跌第七周，为2002年以来最长周度连跌。布兰特原油期货周三盘中触及四年低位81.63美元，从6月触及的115美元之上的高位回落。美国原油期货 收高0.74美元，报每桶78.65美元。
美元既是推动油价今日上扬的功臣，也是拖累油价本周收跌的魁首，因美元兑一篮子货币周五从逾四年高位回落。美元走强通常会重压美元计价商品。
乌克兰军方指称32辆俄罗斯坦克和数卡车俄军士兵穿过边境进入乌克兰境内。如果情况属实，则暗示双方可能再度爆发暴力冲突。一旦战事重燃，可能干扰石油运送，影响供应，推高全球油价。
不过，部分交易商对再度爆发暴力冲突会影响供应和油价存疑。
美国10月就业岗位保持强劲增长的势头，失业率降至六年低位5.8%，但就业岗位增幅不及分析师预期。
美国中西部将降温的预报推高取暖油价格，间接提振对原油的需求。
北美页岩油供应增加今年重创油价，导致全球油市供应过剩，对石油输出国组织(OPEC)原油的需求减少。
OPCE周四预计，到2018年，其市场份额将降低5%，因页岩油供应继续增加，增速快于需求增长的步伐。
OPEC油长11月27日将在维也纳开会，讨论如何应对油价下跌，会上可能会决定减产。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，截至11月4日当周，基金经理将美国原油期货和期权净多头头寸削减16,075口，至158,182口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申