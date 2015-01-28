国际油市：油价急挫，库存创纪录拖累美国原油期货触及近六年低位

标题新闻；沙特阿美将6月对亚洲石油供应减少约700万桶，作为全球减产行动的一部分-消息人士
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* 最近一周美国原油库存增加近900万桶，至4.07亿桶
* 增幅是路透调查预期的逾两倍
* 美国原油期货盘中触及2009年4月以来最低44.08美元
路透纽约1月28日 - 油价周三重挫，美国原油期货触及近六年低位，之前美国政府报告，最近一周美国原油库存创纪录高位，加重对全球原油供应过剩的担忧。这一因素自去年夏季以来打压油价节节败退。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加近900万桶，至近4.07亿桶，为1982年EIA开始编制库存数据以来的最高水平。
一项路透周二发布的调查结果显示，分析师预计截至1月23日当周原油库存仅增加400万桶略强。美国石油协会(API)周二公布上周原油库存增加近1,300万桶，远高于EIA公布的数据。
过去几日，油价因美元走软反弹，但今日受库存数据拖累再度走低。
美国近月原油期货 收跌1.78美元，或近4%，报每桶44.45美元。收盘前触及2009年4月以来最低44.08美元。根据路透数据，近月合约的未平仓合约连续第五日保持在纪录高位附近。
指标布兰特原油期货 收挫1.13美元，或2.3%，报每桶48.47美元，日低为48.29美元。
布兰特原油较美国原油溢价约为4美元，因美国原油基本面转弱。
交易商预计，油价未来几日将进一步承压，尽管EIA报告称，汽油库存减少近300万桶，柴油和取暖油库存减少近400万桶。
“接近90%的炼厂开工率导致供应反弹，油价的下行压力应会持续，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。
“成品油需求仍是支撑市场的唯一因素，但不足以消化目前如潮水般涌入市场的原油供应。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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