国际油市：油价受美元大跌带动跳升，过去四日猛涨19%

* 油价创下2009年1月来最大升势

* 美元势将创2013年来最大单日跌幅

* BP宣布削减开支，加入其他油企行列

* 关注今日稍后API公布的库存数据

路透纽约2月3日 - 油价周二再度跳升，因美元大跌带动多数商品市场走强，油价过去四个交易日猛涨约19%，创2009年1月来最大升势。

尽管迹象显示美国上周原油库存再度增加，但投资人自油价连跌七个月后对油价已经触底更有信心。交易商表示，英国石油巨擘BP计划今年削减支出13%，之前其他多家能源企业也宣布了类似减支措施，这鼓舞了油市多头。

指标布兰特原油期货 收涨3.16美元，或近6%，报每桶57.91美元，盘中高见59美元，为12月底来首见。

美国原油期货 急升3.48美元，或7%，收报每桶53.05美元，盘中最高升至54.24美元。

在过去四个交易日内，布伦特原油期货和美国原油期货升约9美元，或约19%。上周五石油服务企业Baker Hughes表示，美国石油钻机平台录得近30年最大周度降幅后，油价反弹的号角吹响。

周二，美元大跌约1%，创2013年10月来最大单日跌幅，提振以美元计价商品。

市场关注今日稍后美国石油协会(API)发布的周度库存数据，路透访查的分析师预计上周美国原油和汽油库存增加350万桶，馏分油库存减少。

周三美国能源资料协会(EIA)将发布官方库存数据。(完)

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