国际油市：油价受美元大跌带动跳升，过去四日猛涨19%

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 油价创下2009年1月来最大升势
* 美元势将创2013年来最大单日跌幅
* BP宣布削减开支，加入其他油企行列
* 关注今日稍后API公布的库存数据
路透纽约2月3日 - 油价周二再度跳升，因美元大跌带动多数商品市场走强，油价过去四个交易日猛涨约19%，创2009年1月来最大升势。
尽管迹象显示美国上周原油库存再度增加，但投资人自油价连跌七个月后对油价已经触底更有信心。交易商表示，英国石油巨擘BP计划今年削减支出13%，之前其他多家能源企业也宣布了类似减支措施，这鼓舞了油市多头。
指标布兰特原油期货 收涨3.16美元，或近6%，报每桶57.91美元，盘中高见59美元，为12月底来首见。
美国原油期货 急升3.48美元，或7%，收报每桶53.05美元，盘中最高升至54.24美元。
在过去四个交易日内，布伦特原油期货和美国原油期货升约9美元，或约19%。上周五石油服务企业Baker Hughes表示，美国石油钻机平台录得近30年最大周度降幅后，油价反弹的号角吹响。
周二，美元大跌约1%，创2013年10月来最大单日跌幅，提振以美元计价商品。
市场关注今日稍后美国石油协会(API)发布的周度库存数据，路透访查的分析师预计上周美国原油和汽油库存增加350万桶，馏分油库存减少。
周三美国能源资料协会(EIA)将发布官方库存数据。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。