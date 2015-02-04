国际油市：油价在连升四日后重挫，美国原油库存数据重燃供应过剩忧虑

* 美国原油期货重挫9%至48美元之下；布兰特原油期货大跌6%至55美元之下

* 上周美国原油库存猛增630万桶，预估为增加350万桶

路透纽约2月4日 - 油价周三重挫，美国原油期货急跌9%，录得史上最大单日跌幅之一，因美国原油库存创纪录，结束油市持续四日的升势。

油价在上周四到本周二累积攀升19%后急速回落，引发市场质疑油市自去年夏天开始的大跌之势是否已经触底。

今日的抛售从早盘开始，因美元反弹损及持有其他货币的投资者对原油的需求。上午中段，抛售加速，因美国政府报告上周原油库存猛增，油价在最后一个小时全速下行。

指标布兰特原油期货 盘中跌穿每桶55美元关口，周二曾触及一个月高位59美元。美国原油期货 盘中跌至每桶48美元之下，周二升至54美元之上。

“我认为，从此以后油价不再会没完没了地下跌，除非基本面发生改变，”投资基金Tyche Capital Advisors的投资组合经理Tariq Zahir表示。

“我仍然坚持作空油市，在油价反弹时卖出，直到油市日需求达到每日150-200万桶，”他说。

能源资料协会周三报告称，截至1月30日当周，美国原油库存猛增630万桶，至4.1306亿桶，为1982年开始编制库存纪录以来的最高水平。交易商和投资者之前预估为增加约350万桶。

EIA数据重新点燃了对全球石油供应过剩的忧虑。这曾导致油价在1-6月间重挫约60%。

美国原油期货收报每桶48.45美元，急跌9%，这是自2009年金融危机最严重时期录得两位数跌幅以来的较大单日跌幅，去年11月曾录得10%的跌幅。

布兰特原油期货 收报每桶54.16美元，重挫6.5%。

部分投行的研究分析师周三表示，今年上半年油市仍可能处于供应过剩的状态。

“从我们的经验来看，油市尚未出现V形反弹，如果像目前这样严重的供应过剩局面很快得到解决，我们会很意外，”麦格理研究在一份报告中称。(完)

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