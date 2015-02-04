国际油市：油价在连升四日后重挫，美国原油库存数据重燃供应过剩忧虑

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
* 美国原油期货重挫9%至48美元之下；布兰特原油期货大跌6%至55美元之下
* 上周美国原油库存猛增630万桶，预估为增加350万桶
路透纽约2月4日 - 油价周三重挫，美国原油期货急跌9%，录得史上最大单日跌幅之一，因美国原油库存创纪录，结束油市持续四日的升势。
油价在上周四到本周二累积攀升19%后急速回落，引发市场质疑油市自去年夏天开始的大跌之势是否已经触底。
今日的抛售从早盘开始，因美元反弹损及持有其他货币的投资者对原油的需求。上午中段，抛售加速，因美国政府报告上周原油库存猛增，油价在最后一个小时全速下行。
指标布兰特原油期货 盘中跌穿每桶55美元关口，周二曾触及一个月高位59美元。美国原油期货 盘中跌至每桶48美元之下，周二升至54美元之上。
“我认为，从此以后油价不再会没完没了地下跌，除非基本面发生改变，”投资基金Tyche Capital Advisors的投资组合经理Tariq Zahir表示。
“我仍然坚持作空油市，在油价反弹时卖出，直到油市日需求达到每日150-200万桶，”他说。
能源资料协会周三报告称，截至1月30日当周，美国原油库存猛增630万桶，至4.1306亿桶，为1982年开始编制库存纪录以来的最高水平。交易商和投资者之前预估为增加约350万桶。
EIA数据重新点燃了对全球石油供应过剩的忧虑。这曾导致油价在1-6月间重挫约60%。
美国原油期货收报每桶48.45美元，急跌9%，这是自2009年金融危机最严重时期录得两位数跌幅以来的较大单日跌幅，去年11月曾录得10%的跌幅。
布兰特原油期货 收报每桶54.16美元，重挫6.5%。
部分投行的研究分析师周三表示，今年上半年油市仍可能处于供应过剩的状态。
“从我们的经验来看，油市尚未出现V形反弹，如果像目前这样严重的供应过剩局面很快得到解决，我们会很意外，”麦格理研究在一份报告中称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%