国际油市：油价连升第三日，之前OPEC预计原油需求增加

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
* OPEC大幅上调2015年对该组织石油的需求预估
* OPEC下调非OPEC产油国供应预估
* 一些交易商仍看空，花旗预计美国原油期货可能跌至20美元
* 标普下调沙特评等展望至负面，因油价重挫
路透纽约2月9日 - 原油价格周一连续第三日跳升，因石油输出国组织(OPEC)上调今年原油需求预估，并预计非OPEC产油国供应减少。
OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。
与上次报告相比，OPEC将其他产油国原油日供应增幅下调了42万桶，至每日至85万桶/每日，这一定程度上是因为美国页岩油生产放缓，以及能源公司的资本投资减少。OPEC认为低油价将刺激消费。
自去年6月油价暴跌逾一半后，近期油价一直在努力寻底。在美国石油钻井平台连跌数周，并在上周触及三年最少后，油价出现反弹。
多数交易商指出空头回补带动油价自近六年低点反弹，一些交易商也指出，近期兰特原油期货选择权到期以及美元走软对油价也有帮助。
标普下调沙特评等展望，因油价下挫。
指标布兰特原油期货 收报每桶58.34美元，上涨0.54美元，或近1%，盘中一度升至59.61美元。
美国原油 收报每桶52.86美元，上升1.17美元，或2.3%，日高为53.99美元。
布兰特原油期货较美国原油期货升水五日内首次收窄，因市场预计美国钻井平台减少可能令供应过剩的情况更快得到解决，美国原油期货跑赢。
布兰特原油期货和美国原油期货自1月29日来均大涨近两成，但一些交易商仍对升势能否保持持悲观态度。
花旗集团在报告中指出，美国原油期货可能跌至远低于40美元的水准，“甚至可能一度低见20美元”。(完)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。