国际油市：油价连升第三日，之前OPEC预计原油需求增加

* OPEC大幅上调2015年对该组织石油的需求预估

* OPEC下调非OPEC产油国供应预估

* 一些交易商仍看空，花旗预计美国原油期货可能跌至20美元

* 标普下调沙特评等展望至负面，因油价重挫

路透纽约2月9日 - 原油价格周一连续第三日跳升，因石油输出国组织(OPEC)上调今年原油需求预估，并预计非OPEC产油国供应减少。

OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。

与上次报告相比，OPEC将其他产油国原油日供应增幅下调了42万桶，至每日至85万桶/每日，这一定程度上是因为美国页岩油生产放缓，以及能源公司的资本投资减少。OPEC认为低油价将刺激消费。

自去年6月油价暴跌逾一半后，近期油价一直在努力寻底。在美国石油钻井平台连跌数周，并在上周触及三年最少后，油价出现反弹。

多数交易商指出空头回补带动油价自近六年低点反弹，一些交易商也指出，近期兰特原油期货选择权到期以及美元走软对油价也有帮助。

标普下调沙特评等展望，因油价下挫。

指标布兰特原油期货 收报每桶58.34美元，上涨0.54美元，或近1%，盘中一度升至59.61美元。

美国原油 收报每桶52.86美元，上升1.17美元，或2.3%，日高为53.99美元。

布兰特原油期货较美国原油期货升水五日内首次收窄，因市场预计美国钻井平台减少可能令供应过剩的情况更快得到解决，美国原油期货跑赢。

布兰特原油期货和美国原油期货自1月29日来均大涨近两成，但一些交易商仍对升势能否保持持悲观态度。