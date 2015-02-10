国际油市：油价大跌，因IEA预计库存将增加

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
* IEA称油价跌势可能尚未结束
* EIA维持今明两年美国原油产量预估大致不变
* 路透调查显示上周美国原油库存增加
路透纽约2月10日 - 原油价格周二下挫，为四个交易日内首见，此前国际能源署(IEA)警告在削减投资开始令产量大幅减少前，充足的供应将令全球库存增加。
IEA表示，“除非发生任何未预见到的干扰，经合组织(OECD)国家的库存到2015年中期可能回升至接近1998年8月创下的历史高位28.3亿桶，当时(美国原油)价格随后不久跌至每桶11.22美元的月均低点。”
美国3月原油 收报每桶50.02美元，大跌2.84美元，或5.37%，日低为49.86美元。
指标布兰特原油期货 收报每桶56.43美元，下挫1.91美元，或3.3%，盘中一度跌至56.11美元。
纽约能源对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“IEA的报告提醒我们仍有大量供应涌来，这让那些认为油价已经触底，目前正在反弹的多头大失所望。”
“尽管预期到2015年末油市供应过剩将减少，但市场下行压力可能尚未出尽，”IEA称。
IEA还将2015年石油输出国组织(OPEC)原油日需求量预估上调20万桶，至2,940万桶。
OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。
美国能源资料协会(EIA)周二月报对今明两年的美国原油日产量预估基本上同上月预估一致。
在美国周度库存数据公布前，路透访查的分析师预计，上周美国原油库存可能增加370万桶，令库存总量再度刷新高位。
美国石油协会(API)将在周二2130GMT发布周度库存数据，周三EIA将发布库存报告。(完)
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
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