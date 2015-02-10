国际油市：油价大跌，因IEA预计库存将增加

* IEA称油价跌势可能尚未结束

* EIA维持今明两年美国原油产量预估大致不变

* 路透调查显示上周美国原油库存增加

路透纽约2月10日 - 原油价格周二下挫，为四个交易日内首见，此前国际能源署(IEA)警告在削减投资开始令产量大幅减少前，充足的供应将令全球库存增加。

IEA表示，“除非发生任何未预见到的干扰，经合组织(OECD)国家的库存到2015年中期可能回升至接近1998年8月创下的历史高位28.3亿桶，当时(美国原油)价格随后不久跌至每桶11.22美元的月均低点。”

美国3月原油 收报每桶50.02美元，大跌2.84美元，或5.37%，日低为49.86美元。

指标布兰特原油期货 收报每桶56.43美元，下挫1.91美元，或3.3%，盘中一度跌至56.11美元。

纽约能源对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“IEA的报告提醒我们仍有大量供应涌来，这让那些认为油价已经触底，目前正在反弹的多头大失所望。”

“尽管预期到2015年末油市供应过剩将减少，但市场下行压力可能尚未出尽，”IEA称。

IEA还将2015年石油输出国组织(OPEC)原油日需求量预估上调20万桶，至2,940万桶。

OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。

美国能源资料协会(EIA)周二月报对今明两年的美国原油日产量预估基本上同上月预估一致。

在美国周度库存数据公布前，路透访查的分析师预计，上周美国原油库存可能增加370万桶，令库存总量再度刷新高位。