国际油市：油价重挫，供应过剩令投资人质疑长达一个月的升势

* 油价自1月13日来猛涨35%后升势暂歇

* 路透调查预计上周美国原油库存增加300万桶

路透纽约2月18日 - 油价周三反弹升势暂歇，重挫达4%，因在油价在过去一个猛涨35%后，交易商获利了结。

油市今日开低，亚洲市场因中国春节假期成交放缓。

午后跌势加速，因艾克森美孚 旧金山附近一家炼厂的汽油加工设备起火并发生爆炸。

汽油和取暖油期货相对原油的跌幅较小，因交易商对事故的反应紧张。

近月布兰特原油期货 结算价报每桶60.53美元，大跌2美元，跌幅为两周最大，日低为60.05美元。周二布兰特原油期货触及今年最高的63美元，较1月13日触及的近六年低点45.19美元猛涨35%。

3月美国原油期货 结算价报每桶52.14美元，跌1.39美元，或2.6%。

美国石油协会(API)公布，上周原油库存增加1,430万桶，市场预估为增加超过300万桶。(完)

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