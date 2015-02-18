国际油市：油价重挫，供应过剩令投资人质疑长达一个月的升势

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
* 油价自1月13日来猛涨35%后升势暂歇
* 路透调查预计上周美国原油库存增加300万桶
路透纽约2月18日 - 油价周三反弹升势暂歇，重挫达4%，因在油价在过去一个猛涨35%后，交易商获利了结。
油市今日开低，亚洲市场因中国春节假期成交放缓。
午后跌势加速，因艾克森美孚 旧金山附近一家炼厂的汽油加工设备起火并发生爆炸。
汽油和取暖油期货相对原油的跌幅较小，因交易商对事故的反应紧张。
近月布兰特原油期货 结算价报每桶60.53美元，大跌2美元，跌幅为两周最大，日低为60.05美元。周二布兰特原油期货触及今年最高的63美元，较1月13日触及的近六年低点45.19美元猛涨35%。
3月美国原油期货 结算价报每桶52.14美元，跌1.39美元，或2.6%。
美国石油协会(API)公布，上周原油库存增加1,430万桶，市场预估为增加超过300万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22