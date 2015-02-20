国际油市：油价涨跌互见，美国钻井平台降幅逊于预期

* 布兰特原油期货微升，美国原油期货下滑

* 美国钻井平台降幅逊于预期，令市场多头失望

* 美国原油期货到期前没有出现最后的空头回补买盘

路透纽约2月20日 - 油价周五涨跌互见，美国本周原油钻井平台降幅小于预期，而取暖油期货跳升6%，因此前严寒天气影响了三家炼厂的生产。

许多投资人原本预计周五原油期货会上涨，因预期钻井平台会大幅减少，以及在近月合约到期前会有空头回补，但今日的买盘都集中到了成品油期货。

消息称至少三家炼厂的生产受到严寒天气影响，占美国东海岸炼厂产出的逾三分之二，这带动取暖油期货升至六个月高位。

今日到期的3月美国原油期货 收低0.82美元，报每桶50.34美元。

布兰特原油期货 微升0.01美元，报60.22美元，周四挫至一周低点57.80美元。

石油服务公司Baker Hughes公布，上周美国石油钻井平台减少仅37座，降幅为今年最小后，布兰特原油期货持稳。