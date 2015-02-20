国际油市：油价涨跌互见，美国钻井平台降幅逊于预期

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
* 布兰特原油期货微升，美国原油期货下滑
* 美国钻井平台降幅逊于预期，令市场多头失望
* 美国原油期货到期前没有出现最后的空头回补买盘
路透纽约2月20日 - 油价周五涨跌互见，美国本周原油钻井平台降幅小于预期，而取暖油期货跳升6%，因此前严寒天气影响了三家炼厂的生产。
许多投资人原本预计周五原油期货会上涨，因预期钻井平台会大幅减少，以及在近月合约到期前会有空头回补，但今日的买盘都集中到了成品油期货。
消息称至少三家炼厂的生产受到严寒天气影响，占美国东海岸炼厂产出的逾三分之二，这带动取暖油期货升至六个月高位。
今日到期的3月美国原油期货 收低0.82美元，报每桶50.34美元。
布兰特原油期货 微升0.01美元，报60.22美元，周四挫至一周低点57.80美元。
石油服务公司Baker Hughes公布，上周美国石油钻井平台减少仅37座，降幅为今年最小后，布兰特原油期货持稳。
美国取暖油期货 跳升逾6%，报每加仑2.1368美元，为12月初来最高。(完)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016