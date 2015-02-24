国际油市：油价转跌，因预计美国原油库存增加

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 利比亚Sarir油田发生断电后停产
* 路透调查预计上周美国原油库存增加
路透纽约2月24日 - 原油期货周二下滑，因预计本周报告显示上周美国原油库存再度增加，这抵消了利比亚油田停产的利多消息。
稍早消息称利比亚Sarir及附近油田因断电停产，令该国原油出口雪上加霜，油价一度因此受到提振。
希腊的欧元区伙伴国批准该国政府提出的改革计划，也给油市带来支撑，但美国原油库存继续增加的前景凸显市场供应过剩，抵消了利多消息的影响。
4月布兰特原油 收低0.24美元，报每桶58.66美元，盘中一度升至60.30美元。美国原油期货 收低0.17美元，报每桶49.28美元，脱离50.33美元的日高。
美国3月取暖油期货 重挫逾18美分，较4月期货溢价HOc1-HOc2大幅收窄。
路透调查预计上周美国原油库存增加400万桶。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价CL-LCO1=R周二收窄至9.38美元，周一一度高见去年3月来最宽的10.27美元。
一海湾石油输出国组织(OPEC)成员国的高级代表表示，油价在每桶60美元的目前水准附近开始趋稳，亚洲等地的需求出现改善迹象。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)