国际油市：布兰特原油期货急升5%，因沙特油长称油市需求改善

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 沙特油长称石油需求改善
* 2月中国PMI指数触及四个月高位
* 美国原油库存上周增加840万桶-EIA
* 美国成品油库存上周减少-EIA
路透纽约2月25日 - 布兰特原油期货周三急升5%，因沙特油长称石油需求增加，且数据显示中国制造业产出超预期。
美国政府报告，上周美国成品油库存减少，扶助推高美国原油期价，盖过了美国原油库存增幅大于预期的数据影响。
布兰特4月原油期货 上扬2.97美元，收报每桶61.63美元。美国4月原油期货 攀升1.71美元，收报每桶50.99美元。
“库存报告相对利多，尽管原油库存大幅增加，”Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示。
“成品油库存减少抵消了原油库存增加所造成的影响，扶助支撑油价，”Kilduff补充说。
美国能源资料协议(EIA)公布，上周美国原油库存增加840万桶，至4.3407亿桶，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加240万桶。
库欣库存以较小幅度增加使布兰特较美国原油期货溢价扩阔至2014年1月以来最阔水平，接近11美元。
EIA称，上周美国汽油库存减少310万桶，降幅超过接受路透调查的分析师的预期，馏分油库存减少270万桶，降幅小于预期。
3月合约将于周五到期，美国RBOB-3月汽油期货 跳升9.85美分，收报每加仑1.7187美元。3月超低硫柴油 上扬7.47美分，至每加仑2.1036美元。
在早盘的交易中，原油期价受中国制造业数据提振。汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。
中国是继美国之后的全球第二大石油消费国，哪怕是中国需求出现很小的变化，都可能影响油价。
沙特油长称，“市场目前已平静下来，需求正逐步增加。”这也扶助提振油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。