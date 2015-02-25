国际油市：布兰特原油期货急升5%，因沙特油长称油市需求改善

* 沙特油长称石油需求改善

* 2月中国PMI指数触及四个月高位

* 美国原油库存上周增加840万桶-EIA

* 美国成品油库存上周减少-EIA

路透纽约2月25日 - 布兰特原油期货周三急升5%，因沙特油长称石油需求增加，且数据显示中国制造业产出超预期。

美国政府报告，上周美国成品油库存减少，扶助推高美国原油期价，盖过了美国原油库存增幅大于预期的数据影响。

布兰特4月原油期货 上扬2.97美元，收报每桶61.63美元。美国4月原油期货 攀升1.71美元，收报每桶50.99美元。

“库存报告相对利多，尽管原油库存大幅增加，”Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示。

“成品油库存减少抵消了原油库存增加所造成的影响，扶助支撑油价，”Kilduff补充说。

美国能源资料协议(EIA)公布，上周美国原油库存增加840万桶，至4.3407亿桶，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加240万桶。

库欣库存以较小幅度增加使布兰特较美国原油期货溢价扩阔至2014年1月以来最阔水平，接近11美元。

EIA称，上周美国汽油库存减少310万桶，降幅超过接受路透调查的分析师的预期，馏分油库存减少270万桶，降幅小于预期。

3月合约将于周五到期，美国RBOB-3月汽油期货 跳升9.85美分，收报每加仑1.7187美元。3月超低硫柴油 上扬7.47美分，至每加仑2.1036美元。

在早盘的交易中，原油期价受中国制造业数据提振。汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。

中国是继美国之后的全球第二大石油消费国，哪怕是中国需求出现很小的变化，都可能影响油价。

沙特油长称，“市场目前已平静下来，需求正逐步增加。”这也扶助提振油价。(完)

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