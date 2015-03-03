国际油市：油价上扬，因内塔尼亚胡抨击美伊核磋商和利比亚油港遭袭

* 布兰特原油期货重回60美元之上，收复周一重挫5%的半数失地

* 内塔尼亚胡在美国国会发表演说时抨击美伊核磋商，点燃油价升势

* 在库存数据公布前，美国原油期货走势震荡

* 美国石油协会(API)将在2130 GMT公布库存数据

路透纽约3月3日 - 油价周二反弹，因以色列总理内塔尼亚胡警告奥巴马政府，不要与伊朗达成立场温和的核协议，另外，利比亚敌对双方的武装力量袭击对方占领的油港。

交易商称，沙特上调对亚洲、美国和西北欧买家的石油售价也支撑油市，不过，布兰特和美国原油期货涨幅不及部分交易商之前预期的此举对油价的提振。

美国原油期货走势震荡，因担忧美国的石油库存触及纪录新高。

利比亚敌对双方的武装力量对对方占领的油港和机场实施了以牙还牙式空袭，使对该国原油供应的担忧重燃。

纽约市场午盘前不久，油价涨势加速，因以色列总理内塔尼亚胡在美国国会发表讲话时称，美国和伊朗正在磋商的核协议几乎保证了伊朗可以拥有核武器。

“他的讲话可能使围绕伊朗的地缘政治紧张局势加剧，不过，考虑到油市供应过剩这一基本面状况，我认为今日的反弹不会持久，”Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian表示。

布兰特原油近月合约 收涨1.48美元，或2.5%，报每桶61.02美元，周一重挫近5%，录得一个月来最大单日跌幅，因臆测伊朗很快将和西方达成核协议，这可能提振伊朗的石油出口，并进而导致全球库存增加。

美国近月原油期货 收涨0.93美元，收报每桶50.52美元，盘中跌至平盘之下。

美国市场今日多数时间走势震荡，因担忧在连续八周增加后，美国上周原油库存触及纪录新高。

美国原油还因与布兰特原油间的套利交易而承压，因投资者押注在美国石油协会(API)周二2130 GMT公布库存数据前，美国原油期价将进一步走低。

布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R收报每桶10.50美元，低于稍早触及11美元以上的日内高位，但高于周一收盘价9.95美元。(完)

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