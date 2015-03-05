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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 13:34 BJT

国际油市：布兰特原油勉强守住60美元，伊朗消息抵消库存数据影响

0503 GMT，4月布兰特原油期货小升0.05美元至每桶60.60美元。美国原油期货 上涨0.22美元至每桶51.75美元。

美国原油期货上日大涨2%，帮助缩窄美国原油与布兰特原油价差CL-LCO1=R至每桶不足9美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅是预期的两倍以上；汽油库存亦增加，馏分油库存减少 。但这未能压低油价。

沙特石油部长周三称他预计油价将企稳，暗示对油市前景谨慎乐观。

利比亚国家石油公司(NOC)周三表示，利比亚宣布11个油田面临不可抗力，因安全问题恶化。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 王丽鑫)
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