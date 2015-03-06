国际油市：布兰特原油升破每桶61美元，受中东供应疑虑提振

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
0504GMT，布兰特原油期货 上涨0.53美元，至每桶61.01美元，本周可能下跌。美国原油期货 上涨0.35美元，至每桶51.11美元，本周有望收高逾2%。
投资者关注伊朗核谈判、美国钻机数量和非农就业数据，以判断价格走向。
伊朗外长周四表示，该国或可以部分接受暂停核计划10年的提议，不过拒绝讨论细节。六方会谈达成长期协议的话，将导致伊朗原油大量返回市场。
美国非农就业数据若乐观，或推升美元兑主要货币汇率，打压美元计价的大宗商品。
Baker Hughes周五将公布一周美国石油钻机数量调查。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 王兴亚/杜明霞)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。