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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 13:53 BJT

国际油市：布兰特原油升破每桶61美元，受中东供应疑虑提振

0504GMT，布兰特原油期货 上涨0.53美元，至每桶61.01美元，本周可能下跌。美国原油期货 上涨0.35美元，至每桶51.11美元，本周有望收高逾2%。

投资者关注伊朗核谈判、美国钻机数量和非农就业数据，以判断价格走向。

伊朗外长周四表示，该国或可以部分接受暂停核计划10年的提议，不过拒绝讨论细节。六方会谈达成长期协议的话，将导致伊朗原油大量返回市场。

美国非农就业数据若乐观，或推升美元兑主要货币汇率，打压美元计价的大宗商品。

Baker Hughes周五将公布一周美国石油钻机数量调查。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 王兴亚/杜明霞)
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