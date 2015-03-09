国际油市：布兰特原油期货走低，但美国原油期货因库存升势放缓走高

香港金融：电子支票使用量持续上升，3月底止结算规模约141亿港元--金管局
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，本地的电子支票使用量持续上升，截至今年3月底止结算规模约141亿港元。
* 布兰特原油期货回落约1%，美国原油期货上扬近1%
* 布兰特/美国原油期货价差收窄至不到9美元
* 美国原油期货上扬，因预计库欣原油库存增幅缩小
路透纽约3月9日 - 布兰特原油期货周一急跌2%，受累于欧洲央行开始购债。而美国原油期货上扬约1%，因上周美国主要原油集散地库欣的库存增幅不及预期。布兰特与美国原油期货价差因此收窄。
布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R收窄至不到每桶9美元，搞得部分押注价差在近期触及13美元之上的13个月高位后本周会扩阔的交易员措手不及。布兰特/美国原油套利交易是油市规模最大的交易之一。
布兰特原油期货承压，因欧洲央行今日开始购债，此举意味着可能出现某种程度的通缩，瑞穗证券的Bob Yawger表示。
美国原油期货上扬，因能源信息供应商Genscape预计，美国原油期货交割地库欣上周原油库存增幅较之前一周缩小。
交易商称，Genscape估计，上周库欣原油库存增加15.7万桶。能源资料协会(EIA)之前公布，截至2月27日当周库欣原油库存增加53.6万桶。
布兰特原油期货 收跌1.20美元，或2%，报每桶58.53美元。
美国原油期货 收涨0.39美元，或0.8%，报每桶50美元。
美国政府发布行政令，宣称石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉为安全威胁，并下令对该国的七位官员实施制裁。不过，奥巴马政府的一位高级官员称，行政令并未针对该国的石油行业。交易商称，这也拖累布兰特原油的表现。
“从表面上看，如果行政命令影响了委内瑞拉的石油出口，对油市而言应该是利多因素，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示，“但委内瑞拉已经积重难返，人们更担忧该国的很多其他问题，这可能是导致市场走低的原因所在。”
自去年初以来，美国从委内瑞拉的日均石油进口为72.8万桶，低于2013的73.8万和2012年的89万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 ) (编译 母红; 审校 李军)
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，本地的电子支票使用量持续上升，截至今年3月底止结算规模约141亿港元。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 本地时间14:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元
路透5月4日 - 多数亚洲货币周四温和下跌，美元守住美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表鹰派政策声明后录得的涨幅。 美联储周三维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储在结束两日货币政策会议后发布的乐观声明中还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 “联邦公开市场委员会(FOMC)对于下一步可能怎么做，并未给出任何明确的线索，但伴随(维持利率不变)决议的声明稿明显透露出对美国增长轨道及经济基本面有信心。”马来亚银行在一份报告中称。 一份调查显示中国4月服务业增长降至近一年最低 ，亚币普遍市况也受到这份调查的影响。 印尼卢比连涨两日后，周四小跌。 **马币下跌，结束六日连涨** 马币(林吉特) 兑美元周四走低，此前连续六日上涨。 路透调查的分析师预测，马来西亚3月出口预计同比增长19.2%，增幅