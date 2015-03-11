国际油市：布兰特原油期货涨向57美元，因美国上周原油库存下降

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
“卖盘有些过头，”悉尼Ayer's Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示。
“我认为这更多是一种本能反应，因为库欣的(原油)库存大幅增加，”他对路透表示。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少40.4万桶，汽油库存增加170万桶，馏分油库存增加170万桶。
三菱商事的石油风险经理Tony Nunan表示，原油库存下降令人意外，这部分是因为进口减少，炼厂产能利用率上升。
美国能源资料协会(EIA)将在周三稍晚公布官方的库存数据。路透调查访问的分析师预计，3月6日止当周库存增加440万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/李春喜; 审校 李婷仪/王丽鑫)
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路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”