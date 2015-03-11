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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 14:10 BJT

国际油市：布兰特原油期货涨向57美元，因美国上周原油库存下降

“卖盘有些过头，”悉尼Ayer's Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示。

“我认为这更多是一种本能反应，因为库欣的(原油)库存大幅增加，”他对路透表示。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少40.4万桶，汽油库存增加170万桶，馏分油库存增加170万桶。

三菱商事的石油风险经理Tony Nunan表示，原油库存下降令人意外，这部分是因为进口减少，炼厂产能利用率上升。

美国能源资料协会(EIA)将在周三稍晚公布官方的库存数据。路透调查访问的分析师预计，3月6日止当周库存增加440万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/李春喜; 审校 李婷仪/王丽鑫)
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