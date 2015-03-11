国际油市：布兰特原油期货上涨，但库存创新高拖累美国原油走低

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.14%
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
路透5月10日 - 美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2017/18 2016/17 2015/16 5月 5月 预估 小麦(百万吨) 澳洲产量 25.00 35.00 24.17 澳洲出口 19.00 24.00 16.12 阿根廷产量 17.00 16.00 11.30 阿根廷出口 11.00 10.20 9.60 欧盟产量 151.00 145.47 160.48 欧盟出口 31.00 27.00 34.69 加拿大产量 28.35 31.70 27.59 加拿大出口 22.00 20.00 22.13