国际油市：油价下滑，布兰特较美国原油溢价接近一周高位

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* Genscape指库欣原油库存再度大增－交易
* 休斯敦航运通道重开，为原油进口扫清障碍
* 美国2月零售销售意外下滑，美元升势暂停
路透纽约3月12日 - 全球油价周四下滑，因有预估显示美国原油交割地库欣库存将再度大增，在指标布兰特原油期货近月合约到期前市场交投震荡。
交易商表示，对美国原油进口重要的休斯敦航运通道重开，以及可能接近达成协议，结束美国炼厂工人罢工等消息都对市场不利。
“航运通道重开令进口原油能运往炼厂，预期由于利润率较高，炼厂将开足马力生产，这对原油期货带来一些压力，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
“罢工的消息主要是影响心理因素，对生产没有大的影响，但得以解决会缓和对罢工最终可能会影响生产的担忧，”Flynn称。
美国近月原油期货 收低1.12美元或2.3%，报每桶47.05美元，日低为46.86美元。
布兰特原油期货 结算价跌0.46美元，报57.08美元，盘中一度跌逾1美元。
布兰特原油期货较美国原油期货升水CL-LCO1=R扩阔逾1美元，至10美元之上，触及近一周高位。
交易商表示，市场数据供应商Genscape预计自上周五以来，美国原油交割地库欣库存又增加了220万桶，这拖累美国原油期货下挫。美国政府数据显示，截至上周五的一周库欣库存增加230万桶。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)