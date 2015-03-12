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市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 03:43 BJT

国际油市：油价下滑，布兰特较美国原油溢价接近一周高位

* Genscape指库欣原油库存再度大增－交易

* 休斯敦航运通道重开，为原油进口扫清障碍

* 美国2月零售销售意外下滑，美元升势暂停

路透纽约3月12日 - 全球油价周四下滑，因有预估显示美国原油交割地库欣库存将再度大增，在指标布兰特原油期货近月合约到期前市场交投震荡。

交易商表示，对美国原油进口重要的休斯敦航运通道重开，以及可能接近达成协议，结束美国炼厂工人罢工等消息都对市场不利。

“航运通道重开令进口原油能运往炼厂，预期由于利润率较高，炼厂将开足马力生产，这对原油期货带来一些压力，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

“罢工的消息主要是影响心理因素，对生产没有大的影响，但得以解决会缓和对罢工最终可能会影响生产的担忧，”Flynn称。

美国近月原油期货 收低1.12美元或2.3%，报每桶47.05美元，日低为46.86美元。

布兰特原油期货 结算价跌0.46美元，报57.08美元，盘中一度跌逾1美元。

布兰特原油期货较美国原油期货升水CL-LCO1=R扩阔逾1美元，至10美元之上，触及近一周高位。

交易商表示，市场数据供应商Genscape预计自上周五以来，美国原油交割地库欣库存又增加了220万桶，这拖累美国原油期货下挫。美国政府数据显示，截至上周五的一周库欣库存增加230万桶。(完)
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