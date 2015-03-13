国际油市：油价走低且本周下跌9%，因美元走强和IEA警告供应过剩加剧

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 美元在周四暂歇后再度走强，预计将升至兑欧元平价
* IEA称，未来数月油市可能出现供应过剩
* 对伊朗的制裁可能在6月结束
* 布兰特较美国原油溢价触及10日最阔
* 美国钻井平台数量降至四年低位未能激发买盘
路透纽约3月13日 - 全球油价周五急跌，本周累计回落9%，因美元再度走强，以及国际能源署(IEA)警告称，原油供应过剩的情况正不断恶化。
数据显示，美国石油钻井平台数量急跌，但并未刺激市场多头买入。
指标布兰特原油期货收在55美元之下的一个月低位附近，美国原油收在45美元之下的两个半月低位附近。
美元兑欧元触及12年高位，向平价水平攀升，导致持有其他货币的投资者购买原油等美元计价商品的成本增加。汤森路透/Core Commodity CRB指数 跌至六年低位。
“我们预计原油期价将在下周跌穿年内低位，”看空油市的Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。布兰特原油期价1月跌至45.19美元，美国原油期价触及43.48美元的低位。
油市开盘走低，因IEA警告称，全球供应过剩的情况正在恶化，美国储存原油的储油罐可能很快就会用尽。
“到目前为止，美国供应几乎未显示出多少放缓的迹象，”IEA说，“相反，美国石油产量不断超越预期。”
部分交易商还担心，伊朗可能在3月底之前与西方大国达成部分核协议，在6月底之前达成全面协议。这可能导致对伊朗的制裁结束，使该国可以出口更多原油，这也会给油价施压。
今日唯一真正利好油市的消息是，石油服务公司Baker Hughes公布的数据显示，本周美国石油钻井平台的数量减少56，至2011年3月以来最低866。
有消息称，美国能源部提议购买多达500万桶石油，以充实美国战略石油储备。油市多头对此置若罔闻。
布兰特原油期货 收报每桶54.67美元，急跌2.41美元，或4.2%。美国原油期货 收报每桶44.84美元，劲挫2.21美元，或4.7%。两大合约本周均下跌9%。
布兰特较美国原油溢价走势震荡，最高升至11美元的10日高位，最低跌至周四收盘位10美元之下。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-