国际油市：伊朗核协议的不确定性和德国数据推升油价，但美元走强限制涨幅

* 德国经济数据和希腊偿还IMF贷款提振油价

* 伊朗核协议的不确定性以及也门的紧张局势支撑油价

* 美元走强限制油价自周三后反弹的幅度

路透纽约4月9日 - 油价周四上扬，因德国经济数据强劲，且伊朗核计划磋商结果仍不确定，不过，美元走强限制了油价在周三重挫6%后的反弹幅度。

布兰特原油期货盘中急升4%，因德国工业生产和贸易数据，以及希腊偿还一笔国际货币基金组织(IMF)贷款等因素推高欧洲股市。

另外，伊朗称，只有六大国同意在核协议签署之日便撤销所有对伊制裁才会签署最终协议。

“德国数据早盘给市场带来一定的提振，因这些良好的数据出现在欧洲央行量化宽松举措预计将给经济带来的提振显现之前。另外，任何显示伊朗核协议将无法达成的迹象都对市场有利，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

美元走强导致油价缩减涨幅。

5月布兰特原油期货 上扬1.02美元，收报每桶56.57美元，盘中触及58.02美元的高位。

5月美国原油期货 攀升0.37美元，收报每桶50.79美元，日高为52.07美元。美国原油期货周二收在54美元附近，为12月30日以来最高。

周三美国政府公布的库存数据显示，上周美国原油库存增幅为14年最大。

伊朗石油部长尚甘尼周四在北京表示，石油输出国组织(OPEC)将对伊朗重返油市进行“协调”，并不会导致价格崩跌。他称，OPEC成员国应在6月会议前讨论产量问题。(完)

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