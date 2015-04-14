国际油市：油价上扬，因美国石油产量下降和中东局势紧张

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
* 2月北达科塔州石油产量较1月减少
* EIA预计5月美国页岩油日产量减少4.5万桶
* API将在2030 GMT公布上周库存报告
路透纽约4月14日 - 原油期货周二上扬，因有迹象显示美国石油产量下降，美元走软以及中东，尤其是也门的局势紧张。
周二公布的月度数据显示，2月北达科塔州石油日产量较1月下降1.5万桶，不过油井数量触及纪录高位。
“今日美国原油期货带领的油价升势主要受助于支撑性的供应面消息，消息暗示钻井平台数量减少转化为产量下降的速度快于预期，”Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch表示。
美国能源资料协会(EIA)周一报告称，预计5月美国页岩油日产量较前月减少4.5万桶，至498万桶，为四年来第一个月产量下降。
在周三5月合约到期前，布兰特原油期货 上扬0.50美元，收报每桶58.43美元，略高于100日移动均线切入位58.40美元。布兰特原油期货周一盘中也升穿了该均线。
美国5月原油期货 攀升1.38美元，收报每桶53.29美元，升穿100移动均线切入位52.96美元，为2014年7月以来首次。
美元走软也扶助提振以美元计价的原油价格，经纪商称。
中东地区的紧张局势也支撑油价。目前，叙利亚、伊拉克和也门的战事仍在继续。分析师担心，也门的内战可能导致领国沙特的局势出现动荡。
伊朗称，将在周三向联合国提交一份解决也门危机的和平计划。
伊朗油长周二被援引称，石油输出国组织(OPEC)应将日产量目标下调至少5%，或约150万桶。
沙特油长与俄罗斯大使在会谈时讨论了油市状况。
交易商静待美国石油协会(API)在周二稍后公布的库存数据。分析师预计上周美国原油库存增加。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券